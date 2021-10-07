Украина договаривается с НАТО об объединении усилий для безопасности в Черноморском регионе.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу.
По словам Дмитрия Кулебы, Украина на время, пока не является членом ЕС и НАТО, воплощает в жизнь политику малых альянсов.
Согласно стратегической инициативе президента Украины Владимира Зеленского, Украина может объединить усилия со странами НАТО, а также Грузией и Молдовой в вопросе Черноморского региона.
Дальнейшие шаги по укреплению партнерства в вопросе Черноморской безопасности Украина готова делать и на двустороннем уровне с Турцией.
– Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов. Черное море не должно быть пространством для агрессивных действий ни одной из стран, – сказал глава МИД Украины.
Дмитрий Кулеба уверяет: Украина и Турция тесно сотрудничают для достижения этой цели:
– И мы эти шаги сегодня с Мевлютом очень четко проговорили. Поэтому считайте, что переговоры находятся в активной фазе.
27 августа Украина предложила Молдове и Румынии усилить взаимодействие для присутствия сил НАТО в Черноморском регионе.
Кроме того, 26 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии внешнеполитической деятельности.
Согласно документу, стратегический курс государства ориентирован на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.
Источник: МИД
Фото: МИД