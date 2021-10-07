Украина договаривается с НАТО об объединении усилий для безопасности в Черноморском регионе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу.

По словам Дмитрия Кулебы, Украина на время, пока не является членом ЕС и НАТО, воплощает в жизнь политику малых альянсов.

Согласно стратегической инициативе президента Украины Владимира Зеленского, Украина может объединить усилия со странами НАТО, а также Грузией и Молдовой в вопросе Черноморского региона.

Дальнейшие шаги по укреплению партнерства в вопросе Черноморской безопасности Украина готова делать и на двустороннем уровне с Турцией.

– Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов. Черное море не должно быть пространством для агрессивных действий ни одной из стран, – сказал глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба уверяет: Украина и Турция тесно сотрудничают для достижения этой цели:

– И мы эти шаги сегодня с Мевлютом очень четко проговорили. Поэтому считайте, что переговоры находятся в активной фазе.

27 августа Украина предложила Молдове и Румынии усилить взаимодействие для присутствия сил НАТО в Черноморском регионе.

Кроме того, 26 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии внешнеполитической деятельности.

Согласно документу, стратегический курс государства ориентирован на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

Источник: МИД

Фото: МИД