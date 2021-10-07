Верховный суд рассмотрит апелляцию Зеленского на отмену указа по Тупицкому

17 ноября Большая палата Верховного суда рассмотрит апелляционную жалобу президента Владимира Зеленского на отмену его указа о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.

Постановлением от 7 октября Большая палата ВС назначила к рассмотрению апелляционную жалобу главы государства на решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа президента от 27 марта 2021 года О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины в части отмены указа от 14 мая 2013 года о назначении истца судьей Конституционного суда Украины.

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 11.00 17 ноября 2021 года.

27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины, поскольку отдельные его судьи, назначенные еще Виктором Януковичем, создают угрозу национальной безопасности.

29 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступили иски, которыми оспаривается соответствующий указ президента.

14 июля Верховный суд удовлетворил иск Тупицкого и отменил указ №124/2021 О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины.