7 октября народные депутаты поставили точку в вопросе отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Поддержали такое решение 284 голосами.

Но, несмотря на отставку, Дмитрий Разумков все еще остается народным депутатом Украины. Только теперь из президиума Верховной Рады он перешел в сессионный зал, где займет свое место среди других народных избранников.

Почему отставка Дмитрия Разумкова произошла именно сейчас и какие у него шансы на дальнейшее политическое будущее — читайте в материале.

Более двух лет каденции

Дмитрий Разумков занимал должность председателя Верховной Рады с августа 2019 года. Во время президентской предвыборной кампании Владимира Зеленского он был одним из главных политических консультантов его команды.

27 мая 2019 года Дмитрия Разумкова избрали главой президентской партии Слуга народа. 10 ноября на этом посту его заменил Александр Корниенко.

На парламентских выборах 2019 года Дмитрия Разумкова избрали народным депутатом от партии Слуга народа, он был №1 в партийном списке. 29 августа Разумков был избран председателем Верховной Рады Украины IX созыва. За его кандидатуру проголосовали 382 депутата.

Тогда больше всего голосов за его назначение дала фракция Слуга народа — 249. Через два года эта же политсила стала инициатором отставки Дмитрия Разумкова с должности.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко, в день голосования в парламенте выступая с трибуны, отметил, что по его мнению, Дмитрий Разумков отступил от общих принципов политсилы, поэтому больше не является членом команды и не может представлять ее на такой высокой должности.

Хотя самих принципов Корниенко не озвучил. Также он обвинил Дмитрия Разумкова в том, что тот якобы поставил собственные политические и жизненные амбиции выше командных целей и договоренностей.

Сам же Дмитрий Разумков во время своего отчета перед парламентариями отметил, что со временем представители команды, с которой он шел на выборы в 2019 году, принцип верховенства права и закона заменили политической целесообразностью, а принцип права на собственную позицию и свободу слова заменили принципом: кто не с нами, тот против нас.

После этого Верховная Рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата. Больше всего голосов опять дала фракция Слуга народа — 215.

Реакция Разумкова на отставку

Дмитрий Разумков после голосования за его отставку вышел к журналистам на брифинг. Он заявил, что его принципы не изменились, ценности также остались теми, что и были.

Он добавил, что никогда не плыл по течению, и не будет делать этого и сейчас. Поскольку, по его мнению, ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное — доверия людей. Кроме того, Дмитрий Разумков подчеркнул, что на пенсию точно не собирается.

— Я раньше говорил, что буду строить команду и внутри парламента, я надеюсь, найдутся такие люди и вне его. На пенсию я не собираюсь, здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед. Я уже говорил, что есть те ценностные вещи, которые, к сожалению, сегодня не выполнены. Я точно знаю, что мы должны сделать, иначе нам потом будет стыдно людям в глаза смотреть. Если не получилось этого сделать на должности спикера, буду делать это в должности народного депутата. Думаю, что у нас все получится, — объяснил он.

Намекнул Дмитрий Разумков и на свои президентские амбиции. Он обратил внимание, мол, раньше все говорили, что из председателей Верховной Рады никто не становился президентом. Но сейчас ситуация изменилась.

— Этот предохранитель мы сегодня убрали. А дальше посмотрим, — намекнул нардеп.

Политолог Игорь Рейтерович, комментируя Фактам ICTV политическое будущее Дмитрия Разумкова, говорит, что в этой ситуации многое зависит от дальнейших шагов политика.

По мнению эксперта, экс-спикеру нужно четко определиться, с кем он хочет двигаться дальше, зачем ему это, и на ряд вопросов давать прямые и конкретные ответы.

— Я думаю, если Разумков это сделает и не будет брать паузу — он сможет сформировать вокруг себя определенную группу. Если же он возьмет какой-то перерыв, то, по моему мнению, его собьют с этой орбиты, — считает политолог.

Кроме того, Игорь Рейтерович не исключает: если Дмитрия Разумкова таки решат лишить мандата, это также может повлиять на его дальнейшие политические перспективы.

В то же время политолог Александр Антонюк в комментарии Фактам ICTV обращает внимание на то, что такая громкая отставка Разумкова точно добавила ему еще большей узнаваемости среди общества.

— Такой формат отзыва с должности говорит об определенном уровне Разумкова как политика. Но теперь его нужно удержать. Кроме того, здесь уже встает вопрос того, сколько активных людей, которые хотели бы быть в политике, готовы присоединиться к его команде, или поддерживать его, скажем, на уровне регионов. Но в целом, по моему мнению, политические перспективы у него есть, — полагает эксперт.

Причины отставки и на что она может указывать

Игорь Рейтерович отмечает, что для отставки Дмитрия Разумкова было несколько основных причин. Первая из них, по мнению политолога, может быть связана с тем, что Офис президента не удовлетворяли темпы рассмотрения отдельных законопроектов в парламенте. Поскольку он хотел существенного изменения регламента Верховной Рады.

Со своей стороны Дмитрий Разумков не готов был на это пойти. Он давал оппозиции возможность реализовать свое право вносить поправки в законопроекты и отстаивать их во время рассмотрения. А это иногда могло затягивать голосование за те или иные инициативы.

— Вторым фактором отставки, на мой взгляд, могут быть рейтинги Дмитрия Разумкова, касающиеся баланса доверия/недоверия, и потенциальная опасность его превращения во влиятельную политическую фигуру, которая, с одной стороны, входит во власть, но с другой — имеет отдельную позицию по ряду вопросов, — объясняет эксперт.

Кроме того, Игорь Рейтерович не исключает, что слухи о возможных досрочных и президентских выборах имеют определенное основание. А вот для их проведения нужно иметь спикера, который готов закрыть глаза на различные процедурные и регламентные моменты, и который не будет действовать вопреки политике, разработанной Офисом президента.

Также эксперт отмечает, что еще одним фактором могли быть и определенные личностные внутренние моменты.

Со своей стороны политолог Александр Антонюк обращает внимание на то, что отставка Разумкова является продолжением того, как из команды президента, с которой он пришел к власти, начали устранять всех субъектных игроков. Эту ситуацию эксперт называет борьбой за влияние и типичными кабинетными интригами.

Отвечая на вопрос, может ли отставка Дмитрия Разумкова повлечь за собой ряд похожих громких отставок, Игорь Рейтерович поясняет, что сегодняшние события в парламенте можно рассматривать в контексте тенденции усиления монополизации власти и окончательной централизации.

Поэтому политолог не исключает, что следующим кандидатом на отставку может быть мэр Киева Виталий Кличко, если примут закон о столице.

— Центральная власть пока не имеет контроля над столицей, а это крайне необходимо в контексте различных политических моментов или тех же досрочных парламентских и президентских выборов. Но тенденция есть, поэтому думаю, что это — не последняя отставка, — предполагает он.

Александр Антонюк добавляет, что после сегодняшнего голосования за отставку Дмитрия Разумкова парламент как институт сломан, что является безусловным риском.