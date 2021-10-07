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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Отставка Разумкова и повышение пенсий: повестка дня Рады на 7 октября

верховна рада

В четверг, 7 октября, Верховная Рада соберется на два заседания — очередное и внеочередное. Главный вопрос повестки дня — отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Народные депутаты также рассмотрят несколько законопроектов в первом и ругой чтении.

Первое чтение:

  • проект закона (№5719) о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий;
  • изменения в статью 23 закона Об адвокатуре и адвокатской деятельности относительно гарантий адвокатской деятельности (№4612);
  • законопроект (№5010) о внесении изменений в раздел Заключительные и переходные положения Кодекса Украины из процедур банкротства по недопущению негативных экономических последствий недобросовестного банкротства предприятий вследствие военной агрессии на востоке Украины;
  • повторное первое чтение изменений в закон Об аграрных расписках относительно функционирования и обращения аграрных расписок (№2805-д);
  • также повторное чтение законопроекта об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине (№3607).

Вопросы второго чтения:

  • внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим (№2515);
  • законопроект (№3959-1) о внесении изменений в административное и уголовное законодательство относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины;
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц (№5542-1);
  • изменения в статью 33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Нацбанком для составления Бюджетной декларации (№5853);
  • проект закона (№4229) о внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей и закон О Высшем совете правосудия в отношении завершения конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов;
  • два законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования труда домашних работников (№5695, 5695-1).

В 16.00 по требованию 153 нардепов состоится также внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят несколько законопроектов относительно пенсионного обеспечения.

В частности, об осовременивании и повышении размеров пенсий, установлении минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной зарплаты, уточнении порядка выплаты пенсии, увеличении пенсий чернобыльцам и т. п. В целом — семь законопроектов.

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Во вторник, 5 октября, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на двух пленарных заседаниях Верховной Рады.

После этого 246 народных депутатов проголосовали за то, чтобы рассмотрение вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера состоялось в четверг, 7 октября.

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