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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

У юристов есть основания: Арахамия о возможном лишении мандата Разумкова

дмитро разумков

Дмитрия Разумкова, отставку которого поддержала сегодня Верховна Рада, могут лишить депутатского мандата. По мнению председателя Слуги народа Давида Арахамии, у юристов есть основания для такого шага.

В то же время руководитель СГ заявил, что он не хочет обсуждать абстрактную ситуацию. Народный депутат добавил, что все зависит от Разумкова: его работы и действий во благо избирателей.

Бывший спикер парламента заявил, что готов подать заявление в суд, если его попробуют лишить депутатского мандата.

Сегодня Верховная Рада поддержала отставку Дмитрия Разумкова, обнимавшего должность председателя ВР. Такое решение поддержали 284 народных депутата.

В настоящее время Разумков больше не является спикером парламента, однако он остался одним из народных депутатов Верховной Рады.

Отставку бывшего председателя парламента инициировала фракция Слуга народа в конце сентября. Руководитель СГ Арахамия обратился с просьбой предоставить подписные листы, чтобы собрать подписи нардепов об отзыве Разумкова с должности.

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Фото: УНИАН

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