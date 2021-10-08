Пленарное заседание Верховной Рады 8 октября традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов – отчет Кабмина и голосование за ряд законопроектов в первом и втором чтениях.

Начнется заседание в пятницу с часа вопросов к правительству.

Речь пойдет, в частности, о состоянии подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2021-2022 годы и его обеспечения энергетическими ресурсами.

Далее в первом чтении нардепы должны рассмотреть законопроекты:

о стабилизации расчетов на рынке электрической энергии,

о сроке деятельности временных специальных и следственных комиссий парламента,

о совершенствовании процедур банкротства государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса,

об отчете Фонда государственного имущества Украины и ходе приватизации государственного имущества в 2020 году.

Кроме того, депутаты сосредоточатся на изменениях в закон О местном самоуправлении в Украине для обнародования результатов поименных голосований.

8 октября народные избранники должны внести изменения в госбюджет, чтобы увеличить расходы на закупку, проектирование и установку кислородных станций.

Во втором чтении парламентарии проработают также законопроект о конституционной процедуре и об антидопинговой деятельности в спорте.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал, что 8 октября может состояться голосование за кандидатуру нового спикера Верховной Рады Украины после того, как парламент отправил в отставку Дмитрия Разумкова.

На кресло спикера претендует действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук и двое представителей Европейской солидарности – Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко.

Среди претендентов были еще Ярослав Железняк от Голоса и внефракционный Гео Лерос, но они сняли свои кандидатуры во время рассмотрения вопроса.

Пока в повестке дня анонса об избрании нового спикера нет.

Следующая пленарная неделя согласно графику запланирована на 18-22 октября.