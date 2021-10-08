Через три дня после окончания президентских выборов-2019 в Украине Владимир Путин своеобразно поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост главы государства.

Вместо телеграммы с наилучшими пожеланиями он подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Время в Кремле для такого шага выбрали практически идеальное. Пока в Киеве были заняты сменой власти, роспуском Рады и ее внеочередными выборами, Москва начала “штамповать” российских граждан на украинской территории, закладывая корни новых проблем на будущее.

Как это устроено

Упрощенная процедура получения гражданства предусматривает, что жители так называемых самопровозглашенных республик Донбасса ради получения паспорта не должны сдавать экзамен по русскому языку и не обязаны проживать пять лет на территории России. От уплаты госпошлины их тоже освободили.

То есть запущен своего рода безотказный принтер по выдаче гражданства. И жители ОРДЛО им пользуются.

Украинские власти констатируют, что у оставшихся на оккупированной территории просто нет выбора. И российская “корочка” нужна им для банального выживания.

А секретарь СНБО Украины Сергей Данилов, который сам, кстати, родом из Луганска, и вовсе сравнил российские паспорта на Донбассе с аусвайсами нацистов во времена Второй мировой войны: Человек не имеет возможности для существования в некоторых случаях, если у него нет этой, скажем так, бумаги.

Впрочем, по словам Сергея Гармаша, который участвует в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, не все так однозначно.

Есть на оккупированной территории и те, кто охотно выстраивается в очередь за российскими паспортами. Всего он выделяет три категории основных получателей таких паспортов.

— Первая — сотрудники оккупационных администраций, силовых органов и члены их семей. У них нет выбора, иначе человек теряет работу. Вторая — это предприниматели, которым в условиях закрытых КПВВ с Украиной нужно вести свой бизнес, вот они и ездят за товаром в Ростов или Таганрог. То есть у них — чисто практический интерес и никакой идеологической подоплеки. И третья группа — это истинные адепты русского мира, в основном это люди пожилого возраста, для них это имеет символическое значение, — перечислил Гармаш.

К тому же получение российского гражданства для многих на Донбассе — это еще и возможность претендовать на российские пенсии и социальные выплаты. Кстати, не отказываясь при этом и от украинских.

— Многие не хотят оставаться в этих вот непонятных образованиях типа “ДНР” и “ЛНР”. С паспортом у них есть возможность поехать в Россию и там начать новую жизнь, найти какую-то работу или получить образование в российском вузе. Здесь все-таки есть и желание людей как-то улучшить свою жизнь, особенно с учетом той ситуации, в которой они оказались, — замечает эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин.

Но за границу доблестные обладатели российских “корочек” все равно предпочитают ездить по украинским загранпаспортам. Безвиз все-таки, который России пока точно не светит.

Ползучая аннексия

И вот так, пользуясь затруднительным положением жителей оккупированных районов, в которое Кремль сам же их и поставил, Россия раздала на Донбассе уже, по разным подсчетам, более 600 тыс. паспортов. Это огромная цифра, которая ставит вопрос о фактической постепенной аннексии Москвой украинских территорий.

— Это аннексия Донбасса и желание привязать Донбасс к РФ. Там сейчас российская валюта, российская система образования, российские учебники, русский язык. А теперь еще и российские паспорта. А что там сейчас осталось украинского? — не скрывает свое возмущение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Массовой паспортизацией Россия, с одной стороны, де-факто цементирует конфликт и окончательно убивает Минские договоренности. Ведь, например, о каких выборах можно говорить в районах с 600 тыс. обладателей российских паспортов?

С другой стороны, Кремль страхуется на случай, если контроль над этими территориями Украине все-таки когда-нибудь придется вернуть. Регион с таким российским представительством будет влиять на общегосударственные расклады в нашей стране и ставить ее в зависимость от Москвы.

К тому же у Путина всегда будет возможность затянуть любимую песню о защите россиян от геноцида.

— Кремль хочет создавать кластеры российских граждан на Донбассе. А потом говорить: вот видите, российских граждан там притесняют и дискредитируют, а давайте их защищать, давайте вводить войска. Путин всегда говорил, что Россия заканчивается там, где заканчиваются российские граждане, — констатирует Климкин.

При этом формально Кремль массовую раздачу своих паспортов на Донбассе называет гуманитарной помощью жителям региона и восстановлением их прав.

Электоральный ресурс

Причем Москва готова настолько активно восстанавливать их права, что на выборах в Госдуму даже голосование организовала для своих новоиспеченных сограждан. Потому что такое количество паспортов, розданных на Донбассе, это огромный электоральный ресурс, даже по меркам России.

1-2% по партийному списку или даже целый собственный мажоритарщик — говорят российские политологи.

Записать все голоса Донбасса на свой счет решила, разумеется, российская партия власти — Единая Россия. В оккупированных регионах она проводила свои форумы и даже заключила договор с организацией Союз добровольцев Донбасса.

Главу союза, одного из создателей и бывшего премьер-министра так называемой “ДНР” Александра Бородая Единая Россия даже включила на проходное место в партийный список. Причем как раз по Ростовской области, куда для голосования и свозили людей из Донбасса на автобусах.

Доступна была на оккупированных территориях и электронная форма голосования на выборах Госдумы.

Естественно, открывать избирательные участки на Донбассе и нарываться на санкции в России не хотели. Поэтому вместо участков развернули сеть так называемых консультационных пунктов, которые растолковывали процедуру электронного голосования тем, кому было сложно все оформить самостоятельно.

По сути же дистанционное голосование превратилось в настоящий лохотрон. В сети до сих пор гуляет видео, как в так называемой ЛНР один человек с одного компьютера голосует дистанционно сразу за 40 тыс. человек. То есть фактически Донбасс на выборах в Госдуму превратился в поле тотальной фальсификации и пропагандистского хайпа в духе мы вас помним, мы вас не бросили.

Для подыгрывания и создания ажиотажа жителям Донбасса бросили очередную социальную кость.

— Для того чтобы проголосовать дистанционно, люди должны были получить так называемый СНИЛС — это идентификационный номер пенсионного фонда. С помощью него можно зарегистрироваться на едином сайте государственных услуг РФ и получить доступ к системе дистанционного голосования. В (так называемых) ДНР и ЛНР была проведена большая агитационная кампания, чтобы люди получали эти вот СНИЛСы. Естественно, всех заманивали не столько возможностью участия в голосовании, сколько тем, что они регистрируются в российском пенсионном фонде, следовательно, в будущем будут какие-то шансы на российскую пенсию и льготы, — объясняет уловку Кремля Скоркин.

После регистрации в российской пенсионной системе дальнейшая судьба своих голосов людей не особо интересовала, чем и пользовалась Единая Россия в собственных интересах.

Чем отвечать

Ожидаемо, Украина выразила протест против привлечения наших граждан к российским выборам. Конечно, Украина не признает российские паспорта, которые раздают на Донбассе.

Для Украины их обладатели остаются украинскими гражданами. Но возможности Украины в противодействии ползучей российской паспортизации сильно ограничены.

На Западе тоже не особенно замечают эту проблему, и не спешат вводить новые санкции в ответ на гибридную аннексию.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в середине сентября, проблему обозначил — и весьма жестко. Он назвал выдачу российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях доказательством безнаказанности и неуважения к международному праву.

Зеленский призвал ООН и все международное сообщество активнее реагировать на эту ситуацию. Но никакой жесткой реакции от международного сообщества пока мы так и не дождались.

— Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало паспортизации. Я никого не обвиняю, такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически очень мало возможностей повлиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия РФ существенно притормозило бы ее. Поскольку такого давления не было, а были лишь слова, Россия поставила раздачу паспортов на конвейер, — поясняет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

И конвейер не собираются останавливать. По прогнозам украинских властей, до конца 2021 года на Донбассе будет уже 1 млн граждан Украины, имеющих российские паспорта.

Горячие головы из числа народных депутатов уже предложили решать проблему с другой стороны — лишать украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт на Донбассе. Даже законопроект соответствующий внесли в Раду.

Но так проблему точно не решишь. А пока решений нет, паспортизация лишь отдаляет перспективы реинтеграции оккупированных территорий в состав Украины.