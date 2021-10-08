Парламент Украины может 12 или 14 октября провести внеочередное заседание. Народные депутаты могут рассмотреть законопроекты, которые важны для европейской интеграции Украины.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

— Внеочередное заседание, евроинтеграционное, может быть во вторник или четверг. Оно будет касаться как раз саммита Украина-ЕС, который будет параллельно проходить, — сказал он.

Корниенко добавил, что если делегация Украины приедет на саммит с принятыми в первом чтении законами, то это “всегда воспринимается как хороший сигнал для партнеров о том, что мы идём нашим курсом на евроинтеграцию”.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла постановление №6132, в котором призвала Европарламент и парламенты стран-членов Европейского Союза признать перспективу членства Украины в ЕС.

Также в этом документе депутаты призвали ЕС ужесточить санкции против Российской Федерации.

На саммите Украина-ЕС 12 октября Киев в первую очередь рассчитывает на подписание Соглашения об общем авиационном пространстве.

Также украинская сторона ожидает, что начнется неформализованный диалог по вопросам энергетической безопасности в Европе.