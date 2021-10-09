Высшие чиновники возили чемоданы с деньгами для террористов: Баканов о подозрении Медведчуку

Глава СБУ Иван Баканов прокомментировал подозрение, которое вручили народному депутату Виктору Медведчуку за участие в незаконных схемах по закупке угля на временно оккупированных украинских территориях.

Он отметил: пока вся страна собирала деньги, чтобы поддержать украинских военных, высшие должностные лица возили деньги в чемоданах для террористических организаций.

— 8 октября произошло нерядовое событие. Народному депутату вручили подозрение о совершении преступления в виде государственной измены и содействия террористической организации. И вопрос здесь не в том, поставлялся ли уголь из оккупированных территорий или срывались ли контракты на поставку угля из ЮАР. Вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица государства Украина способствовали террористам. Когда вся страна собирала деньги, чтобы поддержать военных, они возили деньги в чемоданах для террористических организаций, — сказал Баканов в эфире Свободы слова Савика Шустера.

По словам Ивана Баканова, это была организованная группа, которая хотела, чтобы Россия получила крючок и держала Украину в энергетической зависимости.

8 октября народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. В частности, оно касается причастности к незаконным поставкам угля из оккупированных территорий.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, что речь идет не только о конкретном лице и объявлении подозрения и не только о содействии в закупке угля из временно оккупированных территорий у террористических организаций так называемых ЛНР и ДНР.

По ее словам, это вопрос государственной измены и того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы.