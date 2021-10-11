Закон об олигархах: комитет Рады передал на подпись измененный текст документа – нардеп

Профильный комитет Верховной Рады Украины передал на подпись измененный текст законопроекта об олигархах: не в том виде, в котором документ был проголосован в зале заседаний.

Об этом сообщил глава депутатской фракции Голос Ярослав Железняк.

Речь идет о Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По информации Железняка, в комитете “подправили” несогласованности в тексте документа. Речь идет о юридической коллизии, возникшей при принятии законопроекта во втором чтении 23 сентября.

После принятия в целом в документе обнаружили несколько поправок, которые противоречили друг другу. В частности, народные избранники проголосовали за поправку от на тот момент спикера ВР Дмитрия Разумкова. Она предусматривала, что статус олигарха для лица определяет Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).

Также была учтена поправка, что решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

То есть законопроект был принят в таком виде, что статус “олигарха” должны были определять два совершенно разных органы.

Тогда звучали призывы переголосовать законопроект. В то же время 24 сентября нынешний спикер парламента Руслан Стефанчук заявил об исправлении в стенограмме неточностей относительно законопроекта об олигархах.

Теперь же, по данным Ярослава Железняка, в профильном комитете, уже после принятия документа, самостоятельно “поправили” в нем разногласия. В документе оставили норму, согласно которой статус “олигарха” для того или иного лица будет определять СНБО.

– По моей информации, профильный комитет уже передал на подпись закон №5599 об олигархах. Неким “чудесным” образом в самом комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только СНБО и прочее). То есть передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному. Получается, вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо, — отметил Железняк.

Нардеп уточнил, что текст законопроекта должен подписывать спикер ВР, который занимал эту должность на момент голосования, то есть Дмитрий Разумков. В то же время Железняк не исключает, что эту норму могут обойти и передать документ на подпись нынешнему спикеру Руслану Стефанчук.

Ранее Дмитрий Разумков, еще будучи спикером, отмечал, что парламентский комитет направил в Аппарат ВР закон об олигархах не в том виде, в котором он был проголосован.

Что известно о законе и его принятии?

Закон об олигархах №5599 приняли 23 сентября. За проголосовали 279 народных депутатов, против – 54.

Законопроект об олигархах предусматривает создание Реестра олигархов. Лицо считается олигархом, если имеет политическую жизнь, влияет на СМИ, является владельцем объекта хозяйствования, а стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов.

В первом чтении Рада приняла закон 1 июля. Тогда его поддержали 275 нардепов. На заседании не были рассмотрены альтернативные законопроекты – это противоречит регламенту.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать закон, потому что его принятие противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. В связи с этим она написала открытое письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

10 сентября он направил законопроект для экспертного заключения Венецианской комиссии. 16 сентября Венецианская комиссия приняла запрос Украины о рассмотрении законопроекта №5599 о так называемых олигархах.

Ряд политиков заявляли, что законопроект может нарушить базовые права человека и повлиять на свободу слова в Украине.

Кого могут отнести к категории “олигархов” и что предусматривает законопроект – читайте в материале.

Источник: Ярослав Железняк