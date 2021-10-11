Мэру Одессы Труханову избрали меру пресечения

В понедельник, 11 октября, городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде 30 млн грн залога и личного обязательства. Мэра подозревают в участии в преступной организации и злоупотреблениях на 689 млн грн.

Соответствующее решение приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник во время судебного заседания.

В то же время детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Геннадия Труханова, а также определить ему альтернативой 120 млн грн залога.

В случае внесения средств правоохранители просили возложить на одесского мэра ряд обязанностей. Однако сторона защиты возражала против удовлетворения этого ходатайства.

В то же время сам Труханов прокомментировал решение суда о залоге в 30 млн грн, заявив, что у него нету таких денег.

По его словам, он надеется, что его апелляция на судебное решение будет удовлетворена.

Кроме того, он отметил, что по работе сможет выезжать за границу, но только с разрешения следователя.

Недавно в НАБУ и САП заявили, что заподозрили 16 человек, в том числе Труханова, в создании преступной организации и злоупотреблениях в Одессе на 689 млн грн.

6 октября генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову и другим одесским чиновникам.

По данным следствия, ряд лиц в период с 2016 по 2019 год завладели средствами местного бюджета и земельными участками для застройки в Одессе.

Таким образом в частную собственность перешло в общем шесть земельных участков, площадь которых составляет 15,9 га.

Также правоохранители выяснили, что указанные лица незаконно потратили 131 млн грн из городского бюджета.