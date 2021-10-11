Под грифом секретно: почему президентам опасно пользоваться обычной связью

Мессенджеры можно сломать, а телефон — подслушать. Скандальную переписку с партийных чатов украинских депутатов уже много раз сливали в сеть. Да и сам президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что пользоваться обычными средствами связи очень удобно.

Но безопасно ли? Сотрудники СБУ уверены, что лучше высшему руководству государства пользоваться только специальной связью. Так все секреты точно будут защищены. И хотя Зеленский не слишком благосклонен к таким методам, все же вынужден ими пользоваться. Потому что от этого зависит безопасность государства.

А отвечает за это в Украине Госслужба специальной связи и защиты информации. Именно ее сотрудники смогут помочь связаться президенту по телефону или через видео с любым человеком на планете.

Если вдруг в зоне боевых действий президенту понадобится провести телефонный разговор с зарубежным лидером — это тоже возможно. Нечасто в таких случаях за лидером государства едет целая колонна автомобилей, которые и будут оказывать ту самую защищенную связь.

Однако, чтобы позвонить кому-то из международных лидеров, уполномоченный помощник президента должен согласовать это. И тогда когда обе стороны готовы к переговорам осуществляется звонок через специальные каналы.

Также для иностранных переговоров первых лиц есть и другой запасной вариант — подводные кабели, которые тянутся по дну океанов между континентами. Но этот канал на случай глобальной катастрофы. Он переживет коллапс интернета, хакерские атаки и даже ядерную зиму.

Защищенная спецсвязь до сих пор почти стопроцентная гарантия приватности. Тогда как ни проводная, ни мобильная, ни спутниковая никаких гарантий не дает.