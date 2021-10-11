За полтора года 1,2 млн украинцев воспользовались онлайн-платформой Дія. Бізнес. Такими данными поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В центры Дія. Бізнес за это время в семи городах Украины обратились 17 700 человек, 5 тыс. предпринимателей получили бесплатные консультации. В общем процент клиентов, довольных сервисом Дія. Бізнес, составляет 91%.

Эти цифры заставили Михаила Федорова вспомнить и свой опыт предпринимательства.

– Впервые я инвестировал в собственное дело в 18 лет. Я продавал ялтинский лук на рынке в Запорожье. Это был довольно успешный бизнес. Но были и неудачи, когда запускал курсы по обучению английскому. Проект не взлетел, поскольку не хватало управленческих знаний и средств на развитие. Мне не было куда обратиться за консультацией, поэтому допустил много ошибок, – анализирует министр цифровой трансформации.

Глава ведомства напоминает, что Дія. Бізнес создан для расширения возможностей малого и среднего бизнеса в Украине. Действует он в двух плоскостях – как вебпортал и как офлайн-центры.

Благодаря порталу предприниматели могут получить бесплатные консультации, принять участие в учебных курсах.

В офлайн-центрах представители бизнеса могут, кроме консультаций, найти инвесторов, протестировать свой продукт на специальной pop-up-локации перед выходом на рынок, посетить образовательные бизнес-конференции или арендовать центр для собственного события.

Также на платформе Дія Цифрова освіта можно приобщиться к курсу Предпринимательство для школьников.

Курс призван мотивировать детей воплощать бизнес-идеи в жизнь и дать необходимые для этого знания.

Источник: Михаил Федоров

Фото: Минцифры