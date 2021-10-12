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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Украина уже очень близка к Европейскому Союзу — Боррель

жозеп боррель

Украина уже близка к Европейскому Союзу, но для ускорения этого процесса нужны реформы.

Об этом сказал Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью Радио Свобода.

— Украина уже очень близка к Европейскому Союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации, — сказал он.

Глава дипломатии ЕС добавил, что реформирование являются лучшими инструментами для сближения Украины с Евросоюзом.

— Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближение – это лучший инструмент для достижения такой цели, — заявил Боррель.

Напомним, завтра в Киеве подпишут долгожданное соглашение об открытом небе. Документ планируют подписать на саммите Украина-ЕС.

Соглашение откроет Украину для некоторых лоукост-авиалиний. Предполагается, что это будет содействовать росту экономики Украины.

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Источник: Радио Свобода

Фото: Depositphotos

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