Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила три ключевых направления, которые позволят Украине приблизиться к членству в Европейском Союзе.

Об этом она сообщила по итогам заседания 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве, отвечая на вопрос о сроках получения нашей страной перспективы членства в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что украинцы во время Революции Достоинства четко определили свой внешнеполитический выбор – в Европу. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что членство в ЕС требует работы по трем направлениям, первым из которых является реализация реформ.

– Украина как суверенная и независимая страна вполне способна определить свои собственные политические приоритеты. Для нас это очень важно: мы очень близки и сближаемся еще сильнее. Есть три основных направления. Первый касается реформ, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Вторым направлением, по ее словам, является постепенная экономическая интеграция.

– Это мощная сила. Это движущая сила, потому что это упростит другие направления сближения, — объяснила президент Еврокомиссии.

А третье направление – это углубление политической ассоциации Украины с ЕС, полное внедрение Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли.

– Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе, — добавила фон дер Ляйен.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, отметил, что во время сегодняшнего саммита была достигнута договоренность мобилизовать дискуссии по сближению Украины с Евросоюзом.

– Мы обсудили сближение Украины и Евросоюза… Мы договорились, что нужно мобилизовать дискуссии в ЕС. Хотел бы сказать, что в последние месяцы мы видим это ускорение, которое позволяет больше связать наших людей, — заявил Шарль Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что поднимал сегодня этот вопрос во время переговоров с лидерами ЕС.

– Мы действительно сегодня обсуждали много важных вопросов. И напоследок я сказал: мне кажется, что нашему обществу и мне как лидеру страны не хватает этого понимания: где тот финиш на этом пути и есть ли он (на пути членства Украины в ЕС, — Ред.)? — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина делает все, чтобы этот “финиш” наступил в ближайшее время.

Недавно Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала Европейский парламент и парламенты государств-членов Европейского Союза признать перспективу членства Украины в ЕС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал принять в ЕС Украину и Молдову. Он отметил, что Европейский Союз должен продолжать политику расширения.