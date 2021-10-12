Восемь граждан России, добавленных в санкционный список Евросоюза, причастны к преследованию крымских татар и к нарушениям норм гуманитарного права в оккупированном Россией украинском Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

— Европейский Союз показал принципиальность своей позиции по защите прав человека и преданности дальнейшему внедрению политики непризнания попытки аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, — сообщили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительные санкции против россиян являются очередным свидетельством поддержки Украины Брюсселем в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

— Это также подтверждает единство Украины и Европейского Союза в защите прав человека и основных свобод, является шагом по воплощению договоренностей учредительного саммита Крымской платформы. Действие ограничительных мер ЕС будет продолжаться, пока РФ не прекратит временную оккупацию Крыма и другие грубые нарушения норм международного права, — отметили в ведомстве.

Напомним, в Евросоюзе ввели санкции еще против восьми человек за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Среди них есть представители правоохранительных органов – судьи, прокуроры и силовики, ответственные за выполнение законодательства России в незаконно оккупированном Крыму и Севастополе.