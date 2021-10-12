Украинская политика видела многое, но Слуга народа не перестает открывать в ней новые грани. На этот раз дошло до изгнания из партии первого номера избирательного списка.

Слуги расстались с одним из своих лидеров Дмитрием Разумковым. Все просто: у слуг двух лидеров быть не может. А Разумков уж слишком часто позволял себе не соглашаться с инициативами Владимира Зеленского в надежде запустить собственную политическую карьеру.

Развод с президентом оформлен официально, а вот по поводу самостоятельного политического плавания уже экс-спикера есть большие вопросы.

Неизбежный исход

Отказ участвовать в опросе от президента на местных выборах, особая позиция по кадровым вопросам, неподдержка санкций против Виктора Медведчука и его телеканалов, публичная критика президентской инициативы о деолигархизации — этот список случаев, когда Дмитрий Разумков шел в разрез с линией партии, которая его привела к власти, можно еще долго продолжать.

Понятно, что рано или поздно такая позиция привела бы к разрыву, даже несмотря на заслуги Разумкова во время избирательных кампаний.

Да, на президентских выборах Дмитрий Александрович рассказывал в различных медиа о программе Владимира Зеленского чаще, чем сам Зеленский. Но никакие былые заслуги не уберегли его от увольнения.

История повторяется, и теперь лучше, чем “президент не хочет слышать точку зрения, которая не совпадает с его собственной”, причины отставки уже Разумкова-младшего и не охарактеризуешь.

Президентский законопроект об олигархах, который Разумков демонстративно пытался заблокировать отправкой в Венецианскую комиссию, и в итоге наотрез отказался подписывать, стал лишь последней каплей.

После нее Зеленский уже прямо заявил, что Разумков больше не является членом команды Слуги народа, возмущаясь, что тогда еще спикер не предупредил его о своих действиях.

— В чем основная разница? Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без Зеленского как президента не стал бы главой парламента, — четче всего описала отношение главы государства к ситуации нардеп Евгения Кравчук, один из ключевых спикеров фракции СН.

Зеленский вообще легко расстается с людьми, считая, что громкие увольнения отлично заходят избирателям.

Другое дело, что опытный политтехнолог Разумков тоже прекрасно понимал настроения на Банковой, но не стал пытаться удержаться на своем месте, а наоборот, демонстративно пошел на конфронтацию.

— Если бы я хотел усидеть на этой должности, то поверьте, я знаю, как это сделать. Передо мной не стояла задача сохраниться в должности. Я мог быть менее принципиальным, более удобным, конструктивным, — прямо заявил на своем прощальном брифинге Разумков.

То есть последние месяцы он сознательно пытался капитализировать свою должность и позицию такого себе истинного законника в какой-то медийный рейтинг. Но получилось ли из этого что-то?

Один из многих

В последние дни на посту спикера Разумков разыгрывал образ блюстителя регламента и хранителя настоящих ценностей Слуги народа, от которых власть уже решила отказаться.

Не забывал он и отпускать колкости в сторону Зеленского в духе: принцип “оффшоры для власти — это позор” стал принципом “ничего страшного, у каждого ФЛП они есть”.

Но следовать за Разумковым в такой риторике пока что никто особенно не спешит. Слуги народа дали 215 голосов за отставку спикера.

Недостающими голосами, как обычно, помогли группы Довіра и За майбутнє. Из монобольшинства только семь депутатов проголосовали против отставки Разумкова. Это и есть группа его ближайших соратников, которая, правда, не спешит выходить из Слуги народа.

— Очевидно, что ни о каком расколе внутри фракции Слуга народа речь не идет, но небольшая оппозиция внутри монобильшинства может возникнуть. Рискну предположить, что внутрифракционных оппозиционеров вряд ли будут исключать из состава фракции. Объясняется это просто: надо сохранить (с запасом) количественные параметры однопартийного большинства. К тому же большинство оппозиционеров и сами не будут выходить из состава фракции, поскольку они избраны по партийному списку, и в случае своего выхода из состава фракции могут потерять депутатский мандат, — констатирует политолог Владимир Фесенко.

За излишнюю дерзость мандата лишить могут еще и самого Разумкова, он-то из фракции уже как раз вышел – формальный повод есть, и сам экс-спикер не исключает такого сценария.

Мог бы Разумков попробовать объединиться с той частью расколовшейся партии Голос, которая ориентируется на Ярослава Железняка и Киру Рудик.

У Разумкова с Железняком приятельские отношения, они вместе катаются на велосипедах, да и во время отставки Железняк поддерживал экс-спикера гораздо яростней его некогда однопартийцев. Однако объединяться с Разумковым в Раде для части Голоса означает терять преимущества фракции и окончательно заходить в жесткий внутренний конфликт.

Тут скорее возможен союз на перспективу в рамках нового политического объединения. Объединения, которое Разумков точно попытается вокруг себя собрать, но которого пока что нет и близко.

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Без должности и без собственной партии экс-спикеру сложно будет оставаться на плаву и иметь доступ к медиа-ресурсу, так необходимому для сохранения политической актуальности.

Разумков сейчас может разыгрывать только один образ — профессионала-критика власти, но в этой нише достаточно тесно. Там давно засели и Владимир Гройсман, и Арсений Яценюк, и многие другие.

Принтер заработает

Слуга народа же без Разумкова в президиуме парламента планирует вернуться к турборежиму и, как сейчас уже говорят в монобольшинстве, нарастить темп. Это означает ускоренное рассмотрение законов без оглядки на процедуру и правки.

Благо, у власти есть и человек, готовый обеспечить работу “зеленого принтера” – новый спикер Руслан Стефанчук.

На Банковой позицию спикера рассматривают как позицию главы монобольшинства, а не всего парламента. Разумков попытался побыть спикером Рады и сразу же за это поплатился.

Стефанчук в такие игры точно играть не будет. Это такой себе Денис Шмыгаль, только в Раде. При этом никаких похорон демократии, о которых оппозиция заявляет каждую неделю, тоже не будет.

— Большинство уже далеко не моно и теперь будет ситуативным. О регламенте и процедуре можно забыть. А вот об отоплении забыть не получится. Хотя власть и хотела бы, — обрисовывает предстоящие вызовы перед властью политолог Игорь Рейтерович.

И эти вызовы куда существеннее любых кадровых ротаций.