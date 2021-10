ЕС и Украину связывают особые узы — президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая участвует в 23-м саммите Украина — ЕС, считает, что обе стороны должны оставаться амбициозными в этих отношениях.

Об этом европолитик написала в Twitter.

— ЕС и Украина имеют тесные и особые связи. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

???????????????? The EU and Ukraine share a deep and special bond.

⁰A mutually beneficial partnership that we need to nurture.

I want us to remain ambitious in our relationship.

Let’s explore what we can do more, together. pic.twitter.com/9WrQOi0ojV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2021