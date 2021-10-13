Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал внесение комплексных изменений в регламент парламента, которые, в частности, будут касаться прав оппозиции.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге для журналистов у здания ВР.

По словам Стефанчука, в регламенте сейчас очень много недоработок, поэтому и было решено изменить документ.

– У нас, например, изменилась Конституция, и очень много функций Верховной Рады просто не имеют логического продолжения в регламенте, — объяснил Стефанчук.

Спикер ВР уточнил, что перед изменением регламента будет проведен анализ: какие функции имеют неоднозначное толкование, какие – пробелы, а какие – не имеют логического продолжения.

Стефанчук заверил, что к этому процессу будут привлечены и представители оппозиционных фракций. В регламенте, в частности, хотят определить права оппозиции, которые сегодня не прописаны.

– Опять же, нет прав оппозиции: мы хотим тоже это включить в регламент. То есть мы готовы к комплексной обработке регламента, — подчеркнул спикер.

По его словам, также требует решения ситуация с блокированием работы Рады сотнями поправок к законопроектам (этот процесс называют поправочным спамом).

Стефанчук напомнил, что Верховная Рада – это единственный законодательный орган страны, а потому он не может быть никем заблокирован: ни определенной фракцией, ни определенным человеком.

– Поэтому нужно найти баланс и прописать все так, чтобы, с одной стороны, были обеспечены права народных депутатов, права оппозиции, которых, к сожалению, нет сейчас. А с другой стороны – чтобы парламент был эффективным, а не превращался в кнопкодавов по поправкам, которые вносятся с одной целью – затянуть время, — отметил Стефанчук.

Он назвал неприемлемой ситуацию, когда, например, к законопроекту вносятся 300-400 поправок с предложением заменить слово “проект” на “проєкт”.

– Я настроен на конструктивное сотрудничество со всеми фракциями и группами. Я готов к дискуссии. Но хочу, чтобы она была содержательного характера, а не дискуссия, каким образом больше завалить работу парламента, — подытожил Стефанчук.

Как известно, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата. Больше всего голосов дала фракция Слуга народа – 215.

А 8 октября новым спикером парламента был избран Руслана Стефанчук, который до этого занимал должность первого вице-спикера ВР.

Впоследствии Дмитрий Разумков заявил, что его отставка прошла с нарушением регламента, и его коллеги об этом знают.

Фото: Верховная Рада