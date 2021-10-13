Верховная Рада Украины должна избрать нового первого вице-спикера уже во вторник, 19 октября.

Об этом сообщил на брифинге для журналистов у здания Верховной Рады спикер ВР Руслан Стефанчук.

– Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения (рассмотрения, — Ред.) этого вопроса. Оно продлится где-то час-полтора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера, — подчеркнул Стефанчук.

Как известно, на последнем пленарном заседании 8 октября на должность первого заместителя спикера парламента были выдвинуты две кандидатуры:

• глава партии Слуга народа Александр Корниенко (выдвинут от одноименной фракции);

• София Федина – нардеп от фракции Европейская Солидарность.

8 октября нардепы утвердили регламент рассмотрения этого кадрового вопроса, но времени для его обсуждения уже не хватило.

Как известно, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата. Больше всего голосов дала фракция Слуга народа – 215.

А 8 октября новым спикером парламента был избран Руслана Стефанчук, который до этого занимал должность первого вице-спикера ВР.

Впоследствии Дмитрий Разумков заявил, что его отставка прошла с нарушением регламента, и его коллеги об этом знают.

Фото: Верховная Рада