Украина рассчитывает на поддержку Словакии в противодействии Северному потоку-2 — Шмыгаль

Украина рассчитывает на поддержку Словакии в вопросе противодействия оператору Северного потока-2. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с главой правительства Словакии Эдуардом Хегером.

— Мы рассчитываем на поддержку Словакии в вопросе противодействия оператору Северного потока-2 в попытках обойти стандартные требования сертификации Европейского Союза, — заявил Шмыгаль.

Кроме того, стороны обсудили транспортировку газа, развитие электро- и гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Денис Шмыгаль отметил, что Украина высоко ценит поддержку, которую оказывает Словакия в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.

Также премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за предоставление гуманитарной помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса, в частности €600 тыс. на закупку вакцин и средств защиты.

На днях представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США продолжат выступать против Северного потока-2. По его словам, Штаты продолжают считать, что этот газопровод — геополитический проект Российской Федерации.

4 октября компания Nord Stream 2 AG сообщила, что началось заполнение газом первой нитки Северного потока-2. Также в компании заявили, что газопровод прошел сертификацию в соответствии с техническими стандартами, чтобы обеспечить надежное и безопасное использование.