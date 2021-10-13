Глава МИД Дмитрий Кулеба выделил 10 принципиально важных положений нынешнего заявления по итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся в Киеве 12 октября, и объяснить, почему они важны.

— Впервые за последние годы подтверждена одна из целей Соглашения об ассоциации — дальнейшая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, — сказал он.

По его словам, это означает увеличение экспорта отечественной продукции в ЕС и инвестиций в Украину.

Второй момент — в документе впервые признано Ассоциированное трио.

— Мы давно настаиваем на дифференциации в рамках Восточного партнерства, чтобы Украину, Грузию и Молдову воспринимали как особых партнеров с особыми амбициями и перспективами в отношениях с ЕС. За год нам удалось преодолеть скептицизм и вывести поддержку этой идеи на уровень совместного заявления, — объяснил Кулеба.

Третьим важным моментом глава МИД назвал то, что ЕС выразил прямую поддержку реформ в Украине, в частности принятия антиолигархического законодательства.

Четвертое — впервые внесены конкретные положения по усилению сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

— Это положение открывает путь к военно-совещательной миссии ЕС в Украине, хотя пока она не упоминается в тексте. Мы работаем совместно над достижением консенсуса в этом вопросе, — подчеркнул дипломат.

Пятое — впервые зафиксирована готовность начать пересмотр таможенных тарифов, готовность к амбициозному обновлению Соглашения об ассоциации, включая обновление 10 приложений к документу, которые будут означать более выгодные условия торговли и сотрудничества между Украиной и ЕС.

Шестым пунктом Кулеба определил прогресс в продвижении промышленного безвиза.

Седьмое — впервые, по его словам, подтверждена полная политическая интеграция Украины в электросети Евросоюза.

— Восьмое — впервые была озвучена поддержка энергетической безопасности Украины и борьбы с российским энергетическим шантажом. Брюссель откликнулся на наш призыв об изменениях газотранспортной инфраструктуры. Важно, что ЕС подтвердил — к Северному потоку-2 будет применен третий энергетический пакет, — сказал министр.

Также впервые в заявлении очень четко осуждается российская агрессия против Украины, к тому же ЕС практически полностью принял формулировки, которые просил внести в заявление Киев, — Кулеба назвал девятый важный момент.

И последний пункт — ЕС выразил полную поддержку Крымской платформы и готовность работать над исполнением положений ее декларации:

— Это разрушает спекуляции, дезинформацию так называемых экспертов, которые утверждали, что Крымская платформа будет одноразовым мероприятием без продолжения.

В Киеве 12 сентября состоялся 23-й саммит Украина — ЕС, по итогам которого президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подписали совместное заявление.

Главные тезисы документа, состоящего из 25 пунктов, — в материале Фактов ICTV.