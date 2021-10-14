Внеочередное заседание Рады, посвященное евроинтеграции, может состояться 21 октября — Стефанчук

Нардепы могут собраться на внеочередное заседание Верховной Рады в четверг 21 октября. На повестке дня рассмотрение законопроектов, важных для европейской интеграции Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, на рассмотрение парламента планируют вынести более 10 вопросов, связанных с интеграцией Украины в Европейский Союз.

— Внеочередное заседание, насколько я знаю, будет запланировано на четверг на вторую половину дня. Это ответ парламента саммиту Украина-ЕС, который прошел очень успешно, — объяснил он.

На днях пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук сообщила, что на внеочередном заседании нардепы рассмотрят четыре евроинтеграционных законопроекта.

Кроме того, народные депутаты на следующей неделе во время очередных пленарных заседаний планируют принять законы, необходимые для усиления сотрудничества с МВФ, которых давно ждет миссия фонда в Украине.

Это касается законопроектов №5459-1 (о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции) и №5850, 5852, 5853 (о реформировании банковской сферы и усиления независимости НБУ).