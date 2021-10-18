В Верховной Раде Украины планируют рассмотреть проект постановления, который предусматривает ограничения на посещение здания парламента невакцинированными лицами.

Об этом сообщил сегодня на брифинге после заседания согласительного совета депутатских фракций спикер ВР Руслан Стефанчук.

Речь идет о проекте постановления № 6154 О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни. Согласно документу, во время карантина допуск в помещения административных зданий ВР будут разрешать только при наличии:

• документа, подтверждающего получение вакцинации от Covid-19 одной или несколькими дозами вакцины;

• иностранного Covid-сертификата о вакцинации;

• отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);

• справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).

Новые правила будут касаться народных депутатов, работников аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов, членов Кабинета министров, представителей центральных органов исполнительной власти, журналистов и других посетителей.

– Было принято решение, что должны быть созданы правила, единые для всех. Эти правила должны касаться и народных депутатов, и журналистов, и помощников нардепов, и посетителей Верховной Рады Украины… Главное, что предлагается: либо наличие прививки, либо наличие ПЦР, сделанного за 72 часа, либо наличие теста на антиген… Мы не можем все сводить к прививке, так как у человека должен быть выбор: у кого-то есть противопоказания, — отметил Стефанчук на брифинге.

Он уточнил, что постановление разработал Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Однако Стефанчук выступает за то, чтобы документ вступил в силу не сразу, а был предусмотрен переходный период. Для этого документ могут рассмотреть, например, в пятницу, чтобы он начал действовать со следующей пленарной недели.

Во время сегодняшнего заседания согласительного совета фракций глава профильного комитета Михаил Радуцкий сообщил, что введение в действие постановления планируют отложить более чем на неделю. Этот срок используют для обеспечения аппарата Верховной Рады считывающими устройствами, которые должно предоставить Министерство цифровой трансформации.

В Украине по состоянию на 18 октября подтвердили за сутки 9 524 случая инфицирования коронавирусом. Среди них – 790 детей и 122 медработника.

С 18 октября еще четыре области Украины перешли в красную зону эпидемической опасности из-за распространения коронавируса: Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская. А 15 октября в красную зону попала Херсонская область.

В Минздраве Украины заявили, что красную зону в будущем могут ввести и в других областях.