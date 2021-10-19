Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 октября, прибыл с официальным визитом в Украину.

Как сообщили в посольстве США в Украине, самолет главы Пентагона приземлился в Киеве.

Ллойд Остин подчеркнул, что прилетел с визитом, чтобы засвидетельствовать непоколебимую поддержку суверенитета и евроатлантических стремлений нашей страны.

– Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии, — отметил глава Пентагона.

Міністр оборони США Ллойд Остін: Приземлився у Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету ????????, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень, і висловити нашу прихильність розбудові спроможності ???????? у стримуванні подальшої російської агресії. https://t.co/UCvCydSF49 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 19, 2021

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