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Факты / Украина / Политика
Юлія Соколова |

Глава Пентагона прибыл в Киев: Я здесь, чтобы подтвердить поддержку Украины

Ллойд Остін

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 октября, прибыл с официальным визитом в Украину.

Как сообщили в посольстве США в Украине, самолет главы Пентагона приземлился в Киеве.

Ллойд Остин подчеркнул, что прилетел с визитом, чтобы засвидетельствовать непоколебимую поддержку суверенитета и евроатлантических стремлений нашей страны.

– Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии, — отметил глава Пентагона.

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Фото: Getty Images

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