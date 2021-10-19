Во вторник, 19 октября, в 10.00 начнется очередное заседание Верховной Рады. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

В повестке дня два важных вопроса – избрание первого заместителя для спикера парламента Руслана Стефанчука и голосование за отмену принятого закона об олигархах.

На эту должность претендуют глава партии Слуга народа Александр Корниенко и нардеп от фракции Европейская солидарность София Федина.

Сегодня народные избранники также должны решить судьбу принятого 23 сентября закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархах).

В Раде зарегистрировано 12 проектов постановлений относительно его отмены. Если ни за одно из них не наберется достаточное количество голосов, это разблокирует подписание документа и дальнейшее вступление в силу.