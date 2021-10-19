Виновником вооруженного конфликта на украинском Донбассе является Российская Федерация, ведь именно она начала агрессию.

Об этом заявил на брифинге в Киеве министр обороны США Ллойд Остин.

– Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну. И Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины, — подчеркнул глава Пентагона.

Он напомнил, что во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон американский лидер Джо Байден заверил, что поддержка суверенитета Украины со стороны США является непоколебимой.

– Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию остановить войну на Востоке, остановить дестабилизацию на Черном море и вдоль границ с Украиной. А также остановить кибератаки против США, наших союзников и партнеров, — отметил Остин.

Он заверил, что Вашингтон намерен укреплять стратегическое партнерство с Украиной в сфере обороны и в дальнейшем оказывать поддержку нашей стране.

Остин уточнил, что с 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов для Вооруженных сил Украины.