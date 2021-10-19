С 19 по 22 октября Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний. Во вторник нардепы вернутся к вопросу избрания первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука.

Второй вопрос повестки дня 19 октября — отмена решения Верховной Рады от 23 сентября о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархах). По этому документу зарегистрировано 12 проектов постановлений.

Стефанчук надеется, что это позволит разблокировать подписание законопроекта.

На второе чтение вынесены изменения в некоторые законы (№5459-1) по приведению статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции, а также — по отдельным вопросам деятельности Национального банка Украины (№5850).

Среди других вопросов второго чтения — законопроект о внесении изменений в статью 3 закона О публичных закупках относительно закупки юридических услуг Нацбанком Украины (№5852), а также изменения в статью 33 Бюджетного кодекса по уточнению информации, подаваемой НБУ для составления Бюджетной декларации (№5853).

В первом чтении парламент должен рассмотреть два альтернативных законопроекта по совершенствованию порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы.

На заседании парламента 8 октября на должность первого заместителя спикера были выдвинуты две кандидатуры: председатель партии Слуга народа Александр Корниенко и София Федина — нардеп от фракции Европейская солидарность.

В тот день народные избранники утвердили регламент рассмотрения этого кадрового вопроса, но времени для его обсуждения уже не хватило.