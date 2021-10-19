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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Стефанчук созывает на 21 октября внеочередное заседание Рады

Руслан Стефанчук

По требованию президента председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве на четверг, 21 октября, внеочередного пленарного заседания. Оно состоится после основного, ориентировочно в 16.00.

В повестке дня — 14 вопросов, которые просит рассмотреть Владимир Зеленский.

Среди них – законопроект об энергоэффективности (№4507), изменения в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии относительно развития высокоэффективной когенерации (№4527), внесение изменений в закон об альтернативных видах топлива относительно производства биоэтанола (№5464), которые будут способствовать углублению евроинтеграции Украины.

А еще — несколько вопросов ратификации соглашений, в частности меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом относительно конфиденциальности и обеспечения сохранения информации (№0075).

Позачергове засідання Ради 21 жовтня
Позачергове засідання Ради 21 жовтня
Позачергове засідання Ради 21 жовтня
Позачергове засідання Ради 21 жовтня
Стефанчук созывает на 21 октября внеочередное заседание Рады / 2 фотографии
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Источник: Верховная Рада

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