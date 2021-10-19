Ни одна третья страна, которая не является членом НАТО, не имеет права влиять на евроатлантический курс Украины и не может блокировать вступление нашей страны в Альянс.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время совместного брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве, комментируя реакцию Москвы на возможность членства Украины в НАТО.

– Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, вправе решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства, — подчеркнул Остин.

Министр обороны США напомнил, что в июне этого года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, по итогам которого государства-члены Альянса в совместном заявлении поддержали намерения Украины стать членом НАТО. Остин заверил, что США будут поддерживать реформирование оборонной сферы нашей страны, чтобы евроатлантические стремления стали реальностью.

– Мы остаемся неуклонными в поддержке оборонной реформы Украины, что будет способствовать достижению критериев полноправного членства в НАТО, — заявил Остин.

Глава Пентагона также подчеркнул, что поддержка украинского суверенитета со стороны США является непоколебимой, и Вашингтон хочет укреплять стратегическое партнерство. Остин добавил, что сегодня обсудил с Тараном рамочное соглашение о принципах оборонного партнерства между Украиной и США, подписанное в Вашингтоне в августе 2021 года.

– Мне нравится Украина, мне нравятся люди Украины, и мы обязаны им помочь. Президент Байден подчеркивал это неоднократно: о нашем обязательстве поддерживать Украину, ее территориальную целостность и неприкосновенность. Я здесь для того, чтобы еще раз заверить в наших серьезных намерениях, — отметил министр обороны США.