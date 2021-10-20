Госбюджет-2022: комитет Рады настаивает на увеличении дохода и просмотре макропрогноза

Комитет Верховной Рады намерен увеличить доходную часть государственного бюджета Украины на 2022 год и пересмотреть макропрогноз.

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, есть несколько замечаний по госбюджету на следующий год.

— То, что сейчас рассматривают как первое чтение бюджета — это не текст бюджета, а выводы бюджетного комитета к проекту. Всего депутаты подали более 3 тыс. поправок. Комитет учел 1,5 тыс. поправок в своих выводах, — отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что Министерство экономики Украины создало проект госбюджета на 2022 год на основе майского макропрогноза.

— Эти цифры меняются, учитывая ситуацию с коронавирусом. Сегодня мы можем говорить о потенциале бюджета до 80 млрд доходной части. Это означает, что номинальный ВВП необходимо увеличить на 230 млрд грн, — считает председатель комитета Верховной Рады.

Заседание Верховной Рады

Сегодня, 20 октября, народные депутаты Верховной Рады собрались на заседание, чтобы обсудить ряд важных вопросов и законопроектов. Среди них — рассмотрение проекта государственного бюджета Украины на 2022 год.

На повестке дня: регулирование труда домашних работников, упрощенное получение гражданства иностранцами, которые участвовали в защите территориальной целостности Украины, подсудности дел Верховному Суду и другие.