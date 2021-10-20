Президентский рейтинг нынешнего главы государства Владимира Зеленского снижается и сейчас составляет менее 25%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, если бы первый тур президентских выборов проходил уже в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,7% респондентов (среди тех, кто планирует проголосовать и определился с выбором).

По состоянию на середину сентября этого года уровень поддержки главы государства составлял 33,3%. Следовательно, за месяц рейтинг снизился более чем на 8%.

В первом туре президентских выборов 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей.

На втором месте сейчас находится пятый президент Украины Петр Порошенко, за которого готовы отдать голоса 15,6% опрошенных (среди тех, кто определился с выбором). В сентябре уровень поддержки политика составил 16,8%, а в первом туре выборов 2019 года за него проголосовали 15,95% избирателей.

Третье место в свежем президентском рейтинге занимает лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко. За нее сейчас готовы проголосовать 12,2% украицев (среди тех, кто определился). В сентябре поддержка Тимошенко составила 10,3%.

Далее в рейтинге идет один из лидеров Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко с 9,4% поддержки респондентов. С сентября уровень поддержки политика практически не изменился (было 9,5%).

На пятой позиции – бывший глава Службы безопасности и лидер партии Сила и честь Игорь Смешко с 7,8% поддержки опрошенных. В сентябре его поддерживали 8,7% украинцев.

Далее идет бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, за которого сейчас готовы проголосовать 7,1% респондентов. С июня рейтинг политика вырос более чем вдвое (с 3,1%).

Остальные кандидаты сейчас имеют более низкую поддержку.

Опрос КМИС проводился в течение 15-18 октября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма).

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что еще ничего не решил относительно баллотирования на второй президентский срок.

А в начале сентября этого года Зеленский, отвечая на вопрос, планирует ли идти на второй президентский срок, отметил, что хотел бы выполнить обещания, которые давал украинцев за первую каденцию. Президент уточнил, что пока никуда не баллотируется.