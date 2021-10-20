Россия официально признала участие своих граждан в войне на Донбассе — Украина в ТКГ

Министерство иностранных дел России официально признало участие граждан РФ в войне на Донбассе.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), ссылаясь на комментарий представителя МИД России Марии Захаровой в связи с задержанием в Украине гражданина РФ.

В частности, она сообщила, что 13 октября на линии соприкосновения на Донбассе украинские военнослужащие задержали представителя Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Косяка, который оказался русским.

Теперь МИД России требует, чтобы к задержанному допустили российских консульских работников.

В ТКГ отметили, что приветствуют российских представителей с этим мужественным шагом, ведь признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно. Поскольку с начала войны на Донбассе Россия отрицала свое присутствие на временно оккупированных территориях.

Война на Донбассе началась в апреле 2014 года. Пророссийские боевики при поддержке российских военных захватили ряд городов на Востоке Украины и объявили на оккупированных территориях установление так называемых Луганской и Донецкой народных республик.

Тогда украинская власть заявила, что на Донбассе начинается широкомасштабная антитеррористическая операция с привлечением Вооруженных сил Украины.

В марте 2014 года Россия оккупировала украинский Крым. На территории полуострова состоялся так называемый референдум о его статусе. По результатам опроса Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на так называемом референдуме.

Несмотря на многочисленные доказательства причастности России к войне, официально она не признает факта своего вторжения в Украину.

Источник: Украинская делегация в ТКГ, МИД России