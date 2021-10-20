Зеленский: Черное море и Крым — это не собственность одного человека

Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом мирового сообщества, заявил президент Владимир Зеленский во время посещения Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы в Черкасской области.

– В очередной раз вместе с нашими друзьями, международными партнерами, мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым — это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества, — сказал глава государства.

По его словам, совместные международные учения Sea Breeze, Cossack Mace, Rapid Trident и Joint Efforts продемонстрировали, что украинские пограничники профессионально и слаженно выполняют задачи на одном уровне с лучшими военными Европы и мира.