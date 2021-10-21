В четверг, 21 октября, состоится два заседания Верховной Рады — очередное и внеочередное, созванное спикером парламента Русланом Стефанчук по требованию президента Владимира Зеленского.
В повестке дня очередного заседания несколько вопросов первого и второго чтения.
В частности, планируется рассмотрение в первом чтении:
- законопроекта №5719 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно зачисления акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий;
- изменения в некоторые законы относительно доступа к техническим условиям и их обнародования (№4524);
- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия развитию территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы (№5379);
- проект закона о правотворческой деятельности (№5707).
Вопросы второго чтения:
- внесение изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (№5600);
- проект закона о медиации (№3504);
- изменения в некоторые законодательные акты о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (№2553);
- внесение изменений в закон О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине по приведению в соответствие с некоторыми законодательными актами (№4542).
На внеочередном заседании парламент должен рассмотреть 14 законопроектов, которые важны для евроинтеграции Украины, а также вопросы ратификации нескольких международных соглашений.
Среди них — об энергетической эффективности, о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии, изменения в закон Об альтернативных видах топлива по развитию производства биоэтанола и т. п.