В четверг, 21 октября, состоится два заседания Верховной Рады — очередное и внеочередное, созванное спикером парламента Русланом Стефанчук по требованию президента Владимира Зеленского.

В повестке дня очередного заседания несколько вопросов первого и второго чтения.

В частности, планируется рассмотрение в первом чтении:

законопроекта №5719 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно зачисления акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий;

изменения в некоторые законы относительно доступа к техническим условиям и их обнародования (№4524);

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия развитию территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы (№5379);

проект закона о правотворческой деятельности (№5707).

Вопросы второго чтения:

внесение изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (№5600);

проект закона о медиации (№3504);

изменения в некоторые законодательные акты о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (№2553);

внесение изменений в закон О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине по приведению в соответствие с некоторыми законодательными актами (№4542).

На внеочередном заседании парламент должен рассмотреть 14 законопроектов, которые важны для евроинтеграции Украины, а также вопросы ратификации нескольких международных соглашений.

Среди них — об энергетической эффективности, о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии, изменения в закон Об альтернативных видах топлива по развитию производства биоэтанола и т. п.