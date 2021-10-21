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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Госбюджет-2022 в первом чтении Рада может принять 2 ноября – Стефанчук

руслан стефанчук

Рада не успеет принять госбюджет на 2022 год в первом чтении 22 октября, потому что есть еще правки от нескольких фракций, но это реально 2 ноября.

Об этом заявил на брифинге председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

– Поэтому я так оптимистично думаю, что это может быть в следующий вторник пленарной недели, – отметил политик.

А следующая пленарная неделя начинается 2 ноября.

Стефанчук заверил, что главная смета страны рассматривается в полном соответствии с процедурой регламента, и каждый народный депутат имеет возможность высказаться.

20 октября Верховная Рада приняла за основу закон Украины о государственном бюджете на 2022 год (№6000).

Затем нардепы должны проголосовать его в первом чтении. И третье голосование – во втором чтении.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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