Рада не успеет принять госбюджет на 2022 год в первом чтении 22 октября, потому что есть еще правки от нескольких фракций, но это реально 2 ноября.

Об этом заявил на брифинге председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

– Поэтому я так оптимистично думаю, что это может быть в следующий вторник пленарной недели, – отметил политик.

А следующая пленарная неделя начинается 2 ноября.

Стефанчук заверил, что главная смета страны рассматривается в полном соответствии с процедурой регламента, и каждый народный депутат имеет возможность высказаться.

20 октября Верховная Рада приняла за основу закон Украины о государственном бюджете на 2022 год (№6000).

Затем нардепы должны проголосовать его в первом чтении. И третье голосование – во втором чтении.