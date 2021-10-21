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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 21 октября

Верховна Рада

В четверг, 21 октября, в 10.00 состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады, а после его завершения, ориентировочно в 16.00, — внеочередное, созванное по требованию президента. За онлайн-трансляцией обоих заседаний можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Нардепы должны рассмотреть в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс относительно учета акциза от реализации табачных изделий, а также законопроект относительно развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы.

Во втором — законопроект относительно введения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии и изменения в закон О реабилитации лиц с инвалидностью.

На внеочередном заседании Рада рассмотрит 14 законопроектов, которые важны для евроинтеграции Украины, а также вопросы ратификации нескольких международных соглашений.

Читайте
Бюджетный кодекс и внеочередное заседание: повестка дня Рады на 21 октября

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