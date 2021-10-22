Новым главой Верховного суда Украины стал Всеволод Князев. За его кандидатуру проголосовали 98 судей из 169.

Всеволод Князев займет должность 1 декабря 2021 года, сразу после завершения каденции действующей главы суда Валентины Данишевской.

Новый глава Верховного суда родом из Николаева, ему 42 года. Окончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию.

С ноября 2017 года Владислав Князев занимал должность судьи Верховного суда и секретаря Большой палаты. До этого работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом. С 2013 года Владислав Князев был судьей Николаевского областного административного суда, а с 2015 по 2017 год — главой этого суда.

Верховный суд является высшим судом в системе судоустройства Украины. Он обеспечивает постоянство и единство судебной практики в порядке, определенном процессуальным законом.

Он может обращаться в Конституционный суд Украины относительно конституционности законов, других правовых актов, а также относительно официального толкования Основного закона.

В составе Верховного Суда действуют Большая палата, Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд.

Джерело: Верховный суд

Фото: Верховный суд