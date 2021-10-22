Рада переголосует закон об олигархах, чтобы устранить неточности — Корниенко

На следующей пленарной неделе, с 2 по 5 ноября, Верховная Рада, вероятно, переголосует закон о так называемых олигархах, чтобы устранить выявленные неточности или противоречия.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

По его словам, согласно регламенту парламента, в данном случае необходимо применить процедуру переголосования.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки предоставит выводы, что в принятом законе об олигархах есть определенные редакционные неточности, пояснил он.

А потом спикер парламента Руслан Стефанчук предлагать в сессионном зале переголосовать их, и это может произойти на следующей пленарной неделе.

Рада 23 сентября приняла законопроект №5599 об олигархах голосами 279 нардепов.

Документ предусматривает создание Реестра олигархов. Личность будут считать олигархом, если она имеет политическую жизнь, влияет на СМИ, является владельцем объекта хозяйствования, а стоимость ее активов превышает 1 млн прожиточных минимумов.

Однако после принятия в документе обнаружили поправки, которые противоречат друг другу. В частности, статус олигарха должны определять два совершенно разных органа: Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).