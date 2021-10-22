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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Закон об облачных услугах и продажа лекарств детям: что рассмотрит Рада 22 октября

Закон об облачных услугах и продажа лекарств детям: что рассмотрит Рада 22 октября

22 октября Верховная Рада проведет очередное пленарное заседание. Традиционно оно начнется в 10.00 с часа вопросов к правительству.

Далее депутаты рассмотрят важные законопроекты. Какие законы рассмотрит Рада 22 октября 2021 года — смотрите повестку дня в материале.

Заседание Верховной Рады 22.10.2021 — повестка дня

В пятницу, 22 октября, Рада рассмотрит проект постановления о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавируса №6154.

Документ предлагает запретить вход в здание парламента работникам аппарата, помощникам нардепов и другим посетителям без сертификата о вакцинации, отрицательного результата теста или справки о выздоровлении от коронавируса.

В первом чтении депутаты среди прочего рассмотрят законодательные инициативы:

  • Законопроект №4622 о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности Министерства внутренних дел и Национальной полиции.
  • Проект закона №5417, который предлагает ввести бесплатную медико-психологическую реабилитацию для полицейских в учреждениях здравоохранения МВД. Речь идет о правоохранителях, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины или выполняли задачи по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций, прекращения групповых нарушений общественной безопасности и порядка или массовых беспорядков.
  • Внесение изменений в закон о всеукраинском референдуме по подписных электронных данных (№5802).
  • Проект закона о рынке древесины (4197, 4197-р, 4197-1).
  • Проект закона о почтовой связи (4353, 4353-2, 4353-2).
  • Внесение изменений в закон о внешнеэкономической деятельности по совершенствованию законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности (4620).

Во втором чтении ожидается рассмотрение, в частности, таких законов:

  • Законопроект №5123-1, который предлагает установить ответственность за продажу лекарственных средств малолетним лицам.
  • Проект закона о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№3205-2).
  • Внесение изменений в Регламент Верховной Рады относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении (3415).
  • Проект закона о облачных услугах (2655).
  • Внесение изменений в некоторые законы по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц (5542-1).
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