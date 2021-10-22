В пятницу, 22 октября, Верховная Рада проведет очередное пленарное заседание. Начнется оно в 10.00 с часа вопросов к правительству.

22 октября на заседании депутаты рассмотрят ряд важных законодательных инициатив. Онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады 22 октября 2021 года смотрите на Фактах ICTV.

Заседание Верховной Рады 22.10.2021 — онлайн-трансляция

На заседании 22 октября 2021 года депутаты рассмотрят ряд законопроектов. Также на рассмотрении будет постановление №6154 о противодействии распространению коронавируса. Документ предусматривает введение ограничений на вход в здание Верховной Рады.

Предлагается разрешить вход только при наличии сертификата о вакцинации, негативного теста на Covid-19 или справки о выздоровлении.

Также депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект №5123-1, который предлагает ввести ответственность за продажу лекарственных средств детям.

В первом чтении на рассмотрении будет закон №5417 о внесении изменений в закон о Национальной полиции. Предлагается ввести бесплатную медико-психологическую реабилитацию для правоохранителей.

Речь идет о полицейских, которые участвовали в военных действиях на востоке Украины, в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций или прекращении массовых беспорядков.

Подробнее о повестке дня Рады на 22 октября 2021 читайте в материале.

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