Глава дипломатической миссии ФРГ посетила Контейнерный Терминал Одесса в Одесском порту

Посольство Германии способствует дочерней компании КТО — крупнейшему немецкому инвестору в портовой отрасли Украины, в решении проблем фундаментального характера, в частности в вопросе доступа к транспортной инфраструктуре.

Об этом заявила Анка Фельдгузен – чрезвычайный и полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине, во время своего посещения Одесского порта 22 октября.

Достопочтенная гостья побывала на новых производственных объектах контейнерного терминала на Карантинном молу, которым оперирует ГП Контейнерный терминал Одесса — дочерняя структура ведущего немецкого логистического концерна HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG), порт Гамбург.

На причале 2-К с руководительницей Посольства ФРГ общались руководитель ГП Администрация морских портов Украины (АМПУ) Александр Голодницкий, начальник администрации Одесского порта Максим Лапай, а также представители топ-менеджмента ГП КТО президент компании Филип Свенс, генеральный директор Анастас Коккін и вице-президент по общественно-политическим отношениям Светлана Яровая.

Анка Фельдгузен поинтересовалась текущим положением дел в реализации инвестиционного проекта и перспективами возобновления строительства одной из основных его составляющих – защитного волнолома.

— Сейчас в Украине работают более тысячи немецких компаний, объединенных в ассоциацию Немецко-Украинская торгово-промышленная палата. И мы, как посольство, заинтересованы как в стабильной работе этих компаний, так и в привлечении новых. А это невозможно без улучшения инвестиционного климата. Поэтому мы тесно сотрудничаем с украинским правительством в таких глобальных вопросах, как проведение судебной реформы, совершенствование налоговой системы, стараемся содействовать в приближении условий развития бизнеса в Украине к европейским стандартам, — сказала Анка Фельдгузен.

2021-й год стал определяющим в продвижении откорректированного проекта строительства нового терминала Карантинного мола, который предусматривает также сооружение защитного волнолома.

— Госпожа Посол в одном из своих интервью отметила, что успешная Украина – это прежде всего успешная экономика. Администрация морских портов вместе со своими партнерами, своими стейкхолдерами иллюстрирует этот вывод конкретными делами. Проект строительства волнолома прошел государственную строительную экспертизу по критериям сметной стоимости, прочности и надежности гидротехнического сооружения. Получен положительный результат, — отметил Александр Голодницкий.

Александр добавил, что со дня на день они ожидают что министр инфраструктуры подпишет согласование этого проекта. Также сегодня состоялось раскрытие предложений и в ближайшее время будет определен победитель тендера на выполнение строительных работ.

Голодницкий отметил, что все идет по графику и декабрь 2021 года на их совместной с ГП КТО дорожной карте — это начало строительных работ.

Немецкий инвестор, в свою очередь, оснащает новые производственные мощности подъемно-перегрузочной и транспортной техникой, строит новые складские территории.

— Новый складской площадка, которую мы только что завершили строить, значительно расширил территорию терминала и увеличил наши возможности по привлечению грузопотоков и созданию новых сервисов для наших клиентов. Сейчас мы планируем дальнейшие инвестиции не только в развитие терминала, но и в инфраструктуру железнодорожных перевозок, которые соединят морской порт с основными промышленными регионами Украины. Для нас очень важен визит госпожи посла как с точки зрения развития терминала, так и в контексте развития экономических отношений между Германией и Украиной, — говорит Филипп Свенс.

Визит чрезвычайного и полномочного Посла ФРГ в Украине госпожи Анки Фельдгузен в Одесский порт состоялся в конструктивной и деловой атмосфере.

Стороны обсудили конкретные меры, которые позволят в целом, успешно завершить реализацию одного из крупнейших в морехозяйственном комплексе Украины проектов государственно-частного партнерства с участием мощного иностранного инвестора.

Компания ГП КТО оперирует контейнерным терминалом Одесского порта на Каранинном молу с июля 2001 года и является бессменным лидером контейнерного рынка Украины.

За 20 лет немецкая компания инвестировала в развитие производственных мощностей Одесского порта более €170 млн. Всего за 20 лет работы обработано более 6,2 млн. контейнеров (TEU) и в целом уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней на сумму более 2,8 млрд грн.