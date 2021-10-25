Секретарь СНБО рассказал, когда заработает реестр олигархов

Верховная Рада должна переголосовать так называемый закон об олигархах, чтобы устранить неточности и противоречия, а дальше — подписание и вступление в силу. До этого момента Совет нацбезопасности и обороны не может наполнять Реестр олигархов, объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Мы до принятия закона, конечно, не можем наполнять реестр. Технологически у нас есть возможность проводить систему мониторинга в случае принятия этого законопроекта в отношении всех граждан, которые могут попадать в эту систему координат. Это не совсем о фамилиях, это о системе, это комплексный подход, — подчеркнул он.

Верховная Рада 23 сентября голосами 279 нардепов приняла так называемый закон об олигархах №5599. Он предусматривает создание Реестра олигархов, определяет порядок внесения лиц в реестр и его последствия. Именно СНБО должен решать, кого вносить в этот список на основе представления Кабмина, члена СНБО, НБУ или СБУ.

Гражданина будут считать олигархом, если он ведет активную политическую жизнь, влияет на СМИ, является владельцем объекта хозяйствования, а стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов.

Однако после голосования в законе обнаружили поправки, которые противоречат друг другу. В частности, статус олигарха должны были определять два совершенно разных органа — Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Поэтому согласно с регламентом парламента документ нардепы должны переголосовать ориентировочно 2-5 ноября.