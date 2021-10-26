Украина впервые примет участие в заседании комитета совета НАТО по вопросам вооружений

Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО, которая состоится 26 октября.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Носов, который и будет представлять страну на мероприятии.

Украину ранее приглашали к участию в заседаниях Конференции. Но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО.

В частности, они касаются инноваций в оборонно-технической сфере, трансформаций во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижений оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

Кроме того, в Брюсселе запланированы двусторонние встречи Александра Носова с национальным директорами по вооружению государств-членов НАТО.

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Отметим, что Конференция национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors-CNAD) с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений.

Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники. К работе Конференции привлекаются руководители национальных ведомств или подразделений ведомств, отвечающих за формирование и реализацию политики в сфере вооружения и военной техники.