Недавно президент РФ Владимир Путин получил несколько сигналов, которые заставили Москву говорить о наихудшем для нее сценарии — членстве Украины в НАТО. Для России это красная линия, после которой она начнет активно действовать, в частности, на Донбассе.

Но действительно ли Украина вскоре вступит в НАТО и почему эта перспектива так пугает Кремль? Генеральный секретарь Альянса отмечает, что их отношения с РФ не были на такой критической точке еще со времен Холодной войны.

Поэтому неудивительно, что сейчас в Европе проводятся масштабные военные учения с использованием ядерного оружия. Также НАТО рассматривает Украину как стратегического партнера ввиду доступа к Черному морю.

В Альянсе официально заявили, что, учитывая ухудшение безопасности в Европе, надежный и единственный ядерный щит играет решающую роль. Все это делается для того, чтобы в случае начала ядерной войны сэкономить драгоценные секунды.

На фоне учений в Европе в Украину приехал министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона проинспектировал выделение американской военной помощи на украинскую оборону, о которой договорились Байден с Зеленским.

Он заявил, что двери НАТО открыты для Украины. Эти слова адресовались Киеву, но было важно, чтобы их услышали и в Москве. Путин отреагировал молниеносно.

— Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам с этим тогда делать? Не мы же туда лезем со своими ракетами, нам под нос их подсовывают. Конечно, это проблема, — сказал глава РФ.

Никаких ракет НАТО в Харькове, конечно, нет, но для Путина это — удобный повод оправдать дальнейшую агрессию и еще раз предостеречь Альянс и Киев от необдуманных шагов по поводу нашего членства. Поэтому аналитики считают заявления об открытой двери скорее ритуальными, чтобы еще раз успокоить Киев и подразнить Москву.

Но на фоне этого процесса все сильнее обостряются ядерные углы по линии Москва-Вашингтон. Сейчас эксперты оценивают вероятность такой войны гораздо выше, чем в предыдущие три десятилетия. Причина — выход США и России из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эти ракеты наиболее опасны для мира, ведь способны доставить ядерный боезаряд к цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов отразить удар.