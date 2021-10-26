Ошибки в санкционных списках СНБО могли допустить за взятку $100-300 тыс. — Арахамия

Ошибки в санкционных списках СНБО могли допустить специально за взятки. Такое предположение высказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, за каждую такую ​​техническую неточность предлагали от $100 до 300 тыс.

– Есть объяснения. Разные люди говорят, что к ним приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от $100 до $300 тыс. – за вознаграждение – допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Просто продавали этот список, вот и все, – заявил Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, глава фракции Слуга народа добавил, что не верит в случайность ошибок.

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в санкционные списки контрабандистов и воров в законе ошибочно внесли 108 человек. В частности, речь идет о том, что были сделаны ошибки в их данных.

К примеру, ошибки были в написании фамилий и имен латинскими буквами, дат рождения подсанкционных граждан и так далее.

Позже Алексей Данилов сообщил, что все неточности были исправлены. Причастные к этому инциденту сотрудники Министерства внутренних дел были наказаны.

Источник: Украина 24