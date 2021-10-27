Украина возглавит стратегию ЕС для Дунайского региона – Кулеба

27 октября Словакия передаст Украине председательство в стратегии ЕС для Дунайского региона на 2022 год.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Стратегия внешнеполитической деятельности Украины утверждает наше государство как активного участника международной политики. Мы больше не ждем, что нас куда-нибудь пригласят – мы берем инициативу на себя. Особенно в собственном регионе, где воплощаем амбициозную внешнюю политику и развиваем соседство. И вот конкретное свидетельство. Сегодня Украина официально возглавит стратегию Евросоюза для Дунайского региона на 2022 год, – заявил министр.

По его словам, в Братиславе пройдет торжественная церемония передачи председательства от Словакии Украине.

– Украина станет первым государством, не являющимся членом ЕС, которое будет координировать деятельность 14 стран бассейна реки Дунай и реализацию стратегических инициатив ЕС в регионе, – объяснил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что Украина также будет принимать участие в формировании региональной политики Евросоюза на уровне государств-членов.