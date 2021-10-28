Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады 2 ноября

Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения социальных и медицинских вопросов.

Оно может состояться во вторник, 2 ноября, сообщает спикер Слуги народа Юлия Палийчук.

Какие вопросы предлагаются для рассмотрения народными избранниками:

Постановление №6154, которым предусмотрен допуск в помещения парламента только с подтвержденной вакцинацией или с действительным ПЦР-тестом.

Законопроект №6121 о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства.

Законопроект №5873 относительно усовершенствования системы управления сферой здравоохранения.

Законопроект №5694 о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрении электронного удостоверения ветерана.

Внесение изменений в закон О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине (№4542) относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозировал, что парламент может принять в первом чтении госбюджет на 2022 год на заседании 2 ноября.

Главную смету государства нардепы приняли за основу 20 октября.