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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Разговор Зеленского и Санду: Украина готова помогать Молдове в энергобезопасности

Разговор Зеленского и Санду: Украина готова помогать Молдове в энергобезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Молдовы Маей Санду. Главы государств обсудили разные темы, среди которых главной стала энергетическая безопасность.

В частности, во время разговора политики охарактеризовали возможные направления дальнейшего сотрудничества по предотвращению кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Зеленский подчеркнул готовность Украины в дальнейшем помогать Молдове в вопросах надлежащего снабжения газа и электроэнергии.

Для этого лидеры стран договорились в ближайшее время провести необходимые консультации на уровне министров энергетики Украины и Молдовы.

Санду поблагодарила Зеленского за помощь во время энергетического кризиса в Молдове, в частности, речь идет о снабжении Украиной энергоносителей.

Кроме того, политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, например реализацию проекта строительства моста через Днестр.

Зеленский обсудил с Санду взаимодействие в сфере европейской интеграции, отметив необходимость проведения результативного саммита Восточное партнерство, запланированного на декабрь 2021 года.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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