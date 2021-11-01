На час вопросов к правительству, который состоится в Верховной Раде в пятницу, 5 ноября, был приглашен министр энергетики Герман Галущенко. Такое решение приняли сегодня на заседании депутатских фракций ВР.

С предложением по Галущенко выступил первый вице-спикер Александр Корниенко. Он отметил, что сейчас поступают тревожные сигналы с энергетического рынка, поэтому стоит заслушать главу Минэнерго.

Как подчеркнула во время заседания вице-спикер Елена Кондратюк, Россия все чаще использует газ как политическое оружие против Украины и Европы. Также ведутся дискуссии о возможности возобновления импорта энергии из РФ и Беларуси.

– Мы видим сообщения о том, что Россия останавливает поставку энергетического угля в Украину. Мы должны ясно понимать, как сейчас отстаиваются национальные интересы Украины в энергетике. Как власти будут защищать нашу энергетическую безопасность, как Украина будет диверсифицировать источники поставки энергоносителей, достаточно ли нам запасов газа и угля. И как выполняется меморандум между правительством и местным самоуправлением о недопущении роста тарифов на коммунальные услуги для населения, – заявила Кондратюк.

Темой доклада Германа Галущенко в Раде 5 ноября будет обеспечение энергоносителями топливно-энергетического сектора и жилищно-коммунального хозяйства в Украине во время отопительного сезона.

– Было внесено предложение о том, чтобы провести час вопросов к правительству: О состоянии обеспечения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины энергетическими ресурсами на период отопительного сезона 2021-2022 годов. И пригласить министра энергетики, – объявил спикер ВР Руслан Стефанчук.

Это предложение поддержали другие участники заседания согласительного совета фракций.

В октябре этого года из-за нехватки топлива в Украине простаивали 20 энергоблоков теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. На их складах угля было в четыре раза меньше, чем предполагал утвержденный Министерством энергетики план.

На днях глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия прекращает поставки в Украину энергетического угля.

В то же время глава правительства Денис Шмигаль уверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону, поэтому вся страна зимой будет с теплом.